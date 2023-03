Wandelende Krabben laten meer van de stad zien: ‘Lopen over bruggetjes bij de spiritustoren’

BERGEN OP ZOOM - De stadsroute, onderdeel van de jaarlijkse Gertrudistocht, was dit jaar vernieuwd. 630 deelnemers liepen de route, die wordt georganiseerd door wandelvereniging de Wandelende Krabben. ,,We willen deelnemers meer van Bergen op Zoom laten zien”, zei Peter Diks van de activiteitencommissie. ,,Zoals de wijk bij de spiritustoren, waar nu bruggetjes liggen en het prachtig wandelen is.”

De 34ste editie van de wandeltocht bestaat zoals altijd uit een natuurroute en een stadsroute. ’s Ochtends om 09.00 uur zijn Leni Thijsse en Elly Linders klaar voor de start. Met een kopje koffie zitten de twee bij het startpunt in garage Louwman aan de Edisonlaan. ,,Ik woon in Bergen op Zoom, Leni in Zierikzee”, vertelt Elly. ,,We lopen veel wandeltochten in de omgeving. Vorige week waren we in Huijbergen, daarvoor in Sint-Maartensdijk. Gewoon ter ontspanning. Voor de lol hou je het langer vol, zeggen wij altijd.”

Trainen voor de vierdaagse

Annemieke Spreij en Wennie van Beek komen uit Gouda. ,,We trainen voor de Nijmeegse vierdaagse en deze tocht hadden we nog nooit eerder gelopen. We gaan voor de natuurroute, dat vinden wij het fijnste lopen. De stad bezoeken kan altijd nog.”

Quote Ik ben pas op mijn zestigste lid geworden van de Wandelende Krabben en gaan wandelen. Inmiddels heb ik zo’n 100.000 kilometer gelopen Louis van Mechelen (86)

Louis van Mechelen is inmiddels 86 jaar, maar loopt de route van 21 kilometer nog met gemak. ,,Ik ben pas op mijn zestigste lid geworden van de Wandelende Krabben en gaan wandelen, maar inmiddels heb ik zo’n 100.000 kilometer gelopen. Over de hele wereld, in Amerika, Australië en al 23 keer de vierdaagse in Nijmegen. Dus deze lukt me ook nog wel.”

Pijlen weggehaald onderweg

De tocht is goed verlopen, zegt coördinator Gerdo Bakx. ,,Er waren onderweg wel wat pijlen weggehaald, dat is jammer. Gelukkig staat de route tegenwoordig ook op internet.” Hij is dik tevreden over het aantal deelnemers. ,,Onze vorige tocht, in november, viel letterlijk in het water. Nu hadden we mooi weer en een geweldig goede deelname.”

De volgende tocht van de Wandelende Krabben wordt gehouden in het pinksterweekend, op 27 en 28 mei. Deelnemers vertrekken dan vanaf het ZuidWestHoek College in Ossendrecht en lopen door België en Nederland.

Volledig scherm Drukte bij het startbureau voor het inschrijven voor de Gertrudistocht. © Pix4Profs/Moreno Molenaar