Wandeling Market Garden-route: etappe 4 van Son naar Oss

Ik ben meteen geïntrigeerd. Die zin klinkt grappig. Alsof hij die Duitsers daar ineens ontdekt heeft toen hij zijn huis kocht. En dat ze weigeren om te vertrekken. Wat doen zes Duitsers in zijn huis? Waarom zes? Wie is deze man?



In zijn webwinkel worldwarcollectibles.com biedt Arthur de indrukwekkende hoeveelheid van 2390 originele objecten aan. Sommige dingen zijn al reserved. Bijvoorbeeld twee Duitse broekop-houders. Als ik die ergens zou zien liggen, lijken het zomaar leren lintjes, maar het blijken German WH/LW Water & Tan Camo Trouser Suspenders (…) in a very good condition. Vasonol voetpoeder, helmen, medailles. Voor 20 euro kun je een liedboek kopen. In a very nice condition. (…) The book has the text: ‘Singend wollen wir Marschieren. Hij verkoopt ook Amerikaanse en Engelse objecten, maar in het algemeen is het Duits.



Ik voel me wat ongemakkelijk door de hakenkruizen en de SS-logo’s. Hakenkruizen hebben altijd dat effect op me, een soort schrik, zoals een bordje met het logo voor kernenergie dat ook heeft. Tegelijk is zijn site een soort verslavend digitaal museum waarin ik moeilijk kan stoppen met doorklikken.