Wandeling Market Garden-route: etappe 6 van Groesbeek naar Reichswalde (D)

De staat van het Brabantse platteland: Luisterend oor voor de boeren

9:00 Stoppen of doorgaan? Ruim twintig jaar geleden stond Jack Steeghs (54) zelf voor die keuze. In 1995 nam hij de varkenshouderij van zijn ouders in Neerkant over. Zijn vader had hem er jaren op voorbereid. Zo ging dat, als boerenzoon en enig kind.