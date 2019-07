Wandeling Market Garden-route: van Valkenswaard naar Eindhoven

‘Zoekt u iets?’ Ik voel me betrapt, terwijl ik niks stiekems doe. Een oudere dame heeft een zijdeur geopend en hangt naar buiten.

‘Ik kom voor de Market Garden Escape bunker,’ antwoord ik. ‘Ik zou graag rondkijken.’

‘Ik roep mijn man even.’



Ik had een betonnen bunker verwacht, maar dit ziet eruit als een halve carréboerderij. Omringd door hoge eiken, aan de rand van Valkenswaard. Tikkeltje luxe zelfs. Je kunt hier trainingen, vergaderingen en coaching houden. Er schijnt zelfs een kleine golfcourse te zijn. En dus die Market Garden Escape Bunker. Omdat ik geen idee heb wat ik me daarbij moet voorstellen, ben ik hier. Volgens hun website waan je je even in de oorlogstijd. Onderaan komt een rij foto’s langs van uitbundige vriendenclubjes die poseren voor het logo van de bunker.



‘Loop maar mee.’ Een oudere man heeft zich voorgesteld, maar ik heb zijn naam niet goed gehoord. En durf het niet nog eens te vragen. ‘Daar is onze B&B.’ Hij wijst naar de bovenramen. Zestien jaar geleden kon hij dit kopen. Hoewel hij met pensioen kon, vertelt hij trots dat hij nog steeds een bedrijf in schade-afhandeling heeft. Hij lijkt me het type man dat de potentie ziet van dingen.