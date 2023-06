Wandreliëfs met ‘Reflecties van geloof’ te zien in Bossche Sint-Jan

Alleen maar betalen met cash voor overtocht met Pontje Steur? ‘Niet meer van deze tijd’

Fiets- en voetveer over het Steurgat tussen de Oostwaard en de Noordwaard bij Werkendam moet beschikken over een pinapparaat. Daarvoor pleit het CDA in Altena. Volgens de partij is het niet van deze tijd dat een overtocht slechts contant kan worden afgerekend.