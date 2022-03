Wanhoop in ‘zieke jeugdzorg’: nú streep trekken

TILBURG - Door de korting van nog eens een half miljard euro is de stemming in de jeugdzorg tot een dieptepunt gedaald. ,,De sector staat op springen”, stelt FNV-bestuurder Maaike van der Aar in aanloop naar een landelijke actiedag dinsdag.