Wapenbroeder en sjouwers van Martien R. moeten ook de gevangenis in

podcast Studenten­ver­e­ni­gin­gen voor Brabanders buiten provincie: ‘Neem jouw stukje ‘ik’ mee naar nieuwe stad’

Brabantse studenten voelen vaak een connectie met elkaar in een stad buiten hun eigen provincie. In de wereld vol mensen zonder zachte G zijn er zelfs studentenverenigingen opgericht voor Brabanders, zoals in Wageningen. ,,Daar zie je welk stukje ‘ik’ belangrijk is om mee te nemen”, weet gedragsbioloog Patrick van Veen.

10 december