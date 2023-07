Warm welkom voor Tom Boonen in Nederlandse GTC Rally: ‘Jij ook succes’

Boxmeer krijgt er 540 woningen bij, maar dat duurt nog wel even

Boxmeer kan in de toekomst flink groeien. Dat is het gevolg van woningbouwplannen in de Maasbroeksche Blokken, aan de noordkant van het dorp. Daar komen, als alles volgens plan verloopt, 540 woningen. ABB Bouwgroep en de gemeente Land van Cuijk hebben daarvoor een intentieovereenkomst gesloten.