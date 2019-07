‘Warme sanering’ varkenshouderij gaat later van start

Brussel moet bij dit soort regelingen namelijk eerst onderzoeken of de overheid geen ongeoorloofde staatssteun aan deelnemende boeren verleent. Dat is een standaardprocedure, maar wel een die soms meer tijd kost dan verwacht. De Europese toetsing is op dit moment nog niet afgerond. Omdat het ministerie van Landbouw varkenshouders de tijd wil geven om een goede afweging te maken, is de regeling tot nader order uitgesteld. Als de Europese toetsing is afgelopen, wordt een nieuwe datum bekend waarop de inschrijving open gaat.

Het kabinet trekt in totaal 180 miljoen euro uit voor de sanering. Daarbij koopt het Rijk varkensrechten op van boeren die willen stoppen. Die rechten worden uit de markt genomen, waardoor het aantal varkens in Nederland naar schatting met zeven tot tien procent zal krimpen. Daarbij komen boeren als eerste in aanmerking wanneer ze op een plek zitten waar veel stankoverlast wordt ervaren. De regeling richt zich daarmee in grote mate op Oost-Brabant en Noord-Limburg, waar de varkensdichtheid veel hoger is dan elders in Nederland.