Warmste dag van het jaar: dit doet hitte met ons lichaam

Daanen onderzoekt de invloed van temperaturen, koud of warm, op ons lichaam. "Om goed te functioneren moeten wij onze lichaamstemperatuur constant houden, zo rond de 37°C. Daarvoor hebben we mechanismen. Bij warmere temperaturen zullen eerst en vooral onze bloedvaten in de huid verwijden en een betere doorbloeding toelaten. Zo geven we lichaamswarmte beter af." Is dat onvoldoende, schakelt een extra mechanisme zich in: het verdampen van zweet. "Als de huid vochtig is, en die vloeistof gaat over naar damp, onttrekt dat warmte aan de huid. Op die manier koelt de huid. Oudere mensen hebben wel wat meer problemen om met deze hitte om te kunnen, omdat ze minder krachtig aan bloedvatverwijding kunnen doen, minder snel temperatuurveranderingen detecteren en sneller gedehydrateerd zijn. Gezonde, jonge mensen daarentegen genieten maar best van het mooie weer."



Voor komende hitteperiodes heeft Daanen dan ook goed nieuws: "Het lichaam kan zich op termijn aanpassen aan hitte. Dat duurt zo'n dag of 12, waarna we meer bloedvolume krijgen en gemakkelijker zweten. Het verdwijnen van die acclimatisatie duurt twee keer langer dan het verwerven ervan. Deze hitteperiode is dus extra zwaar omdat ze de eerste is, maar als de volgende hittegolf zich binnen twee weken aandient, zijn we nog aangepast."