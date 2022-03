Warmtepomp bijna niet meer te krijgen in Brabant: ‘Het is hier een gekkenhuis door geëxplodeerde vraag’

Er is een run op hybride warmtepompen in Brabant, waar een aantal grote installatiebedrijven is gevestigd. ,,Bij ons is het een gekkenhuis”, vertelt Anoek de Jong van Hoppenbrouwers Techniek. Het Udenhoutse installatiebedrijf ziet de afgelopen weken een enorme stijging in vraag naar hybride warmtepompen, die is ontstaan door de explosie in gasprijzen.