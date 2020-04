Was het een groep, of steeds dezelfde persoon? Politie tast nog in duister over branden zendmasten

De politie tast nog in het duister wie er verantwoordelijk is of zijn voor de branden in zendmasten de afgelopen dagen. Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon of personen gaat en wat het motief is achter de brandstichting. ,,We zijn druk bezig te achterhalen wie er achter zit”, zegt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag.