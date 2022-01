Wat als je als gevaccineerde twijfelt over boosteren?

In Herinnering Marcel (2001-2015) was sportief en zachtaar­dig: een ongeluk maakte een eind aan zijn veel te korte leven

EINDHOVEN - Marcel Diesbergen was een zachtaardige en vriendelijke jongen. Hij hield van sporten, genoot van zijn leven en hij was een groot fan van PSV. Op zondag 19 april 2015 was hij nog met zijn vader naar het kampioensfeest van PSV in de stad geweest. Een paar dagen later verongelukte Marcel tijdens een fietstocht, vroeg in de avond. Marcel was in februari pas 14 jaar geworden.

