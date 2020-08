Wat als je thuiswerkplek verandert in een hoogoven? ‘Doe het rustig aan. En check je urine...’

Zomerserie BuitenBeel­den: Mysterieu­ze man op Helmondse begraaf­plaats

8:56 HELMOND - Min of meer verborgen kunst in de regio; tegen gevels, op begraafplaatsen, of verborgen in het bos. De kunstredactie zoekt en vindt in de zomerserie BuitenBeelden. Vandaag: een even mysterieuze als mystieke art deco-grafzerk in Helmond.