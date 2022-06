Wat doet die drone daar in de lucht boven de kermis?

Een rolstoel­bus betekent vrijheid, maar dan moet ‘ie wel werken: ‘Jeroen is de beste klant van de ANWB’

ASTEN - Jeroen Heijligers (21) gaat vier dagen per week naar de dagbesteding in Someren-Heide en Helmond, in het weekend naar de scouting in Eindhoven. Trips met hindernissen. Zijn rolstoelbus is na dertien jaar aan vervanging toe.

28 juni