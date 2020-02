Wat doet Forum voor Democratie in Brabant?

Forse stijging water­schaps­hef­fin­gen: Brabanders betalen het minst

15 februari De waterschapsheffingen gaan dit jaar met 4,6 procent omhoog vergeleken met vorig jaar. Dat is de grootste stijging sinds 2009. Je kan wat dat betreft beter in Brabant wonen, want daar betaal je beduidend minder dan elders in Nederland. Huishoudens in waterschap De Dommel, waar Tilburg en Eindhoven onder vallen, gaan per jaar 244 euro betalen. Dat is bijna de helft minder dan de 462 euro in waterschap Delfland in Zuid-Holland.