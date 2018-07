Wat doet hitte met een oud(er) lichaam?

Al weken gaat het over kwetsbare ouderen en dat hete weer. Want deze groep loopt het risico te overlijden als gevolg van de hitte. Let wel: niet aan de hitte. Het gaat om mensen met gezondheidsproblemen zoals hartfalen. Wat gaat er mis in het ouderenlichaam? Geriater Susan Cox van het ETZ legt het uit.

Wat er mis gaat in het ouderenlichaam? Geriater Susan Cox van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg: ,,Nou, kort gezegd komt het er op neer dat alle organen in ons lichaam reservecapaciteit hebben, bij het ouder worden neemt die reserve af, bij kwetsbare ouderen is die zo goed als op. We hebben het dan over ouderen met hartfalen, nierziekten, longaandoeningen, suikerziekte, dementie. Daardoor kunnen zij eerder oververhit raken en overlijden.

Oké, maar waarom is die reserve dan op? ,,Dat heeft te maken met een aantal zaken. Het temperatuur centrum in de hersenen, dat bijstuurt als de lichaamstemperatuur omhoog gaat, werkt niet meer zo goed. Daarbij komt dat andere systemen in het lichaam de signalen van het temperatuur centrum minder goed onvangen. Dat kan leiden tot oververhitting.”

Ouderen hebben minder zweetklieren

Een ander probleem is dat de dorstprikkel die normaal in de hersenen ontstaat bij een tekort aan vocht, niet meer goed wordt opgemerkt. ,,Je voelt dus niet dat je dorst hebt, waarom zou je dan drinken? Maar uiteraard moet dat wel, dus regelmatig drinken aanbieden is belangrijk. Verder transpireren ouderen minder, omdat ze minder zweetklieren hebben en de bloedvaten in de huid niet meer goed kunnen verwijden, ze kunnen de hitte in hun lijf dan niet kwijt.”

Mensen met hartfalen moeten extra in de gaten worden gehouden. ,,Hun hart kan bloed en dus zuurstof minder goed rondpompen. Veelal gebruiken deze mensen medicijnen om vocht af te drijven. Het is verstandig om in overleg met de arts te kijken of de dosering tijdelijk wat omlaag moet.” Daarnaast krijgen ze van hun arts een vochtbeperking opgelegd, ze mogen minder drinken. Dat doen ze keurig omdat ze weten dat ze anders benauwd worden, vocht vasthouden. Maar als het heet is, moeten ook zij wél meer drinken, omdat ze vocht verliezen door transpiratie en dan alsnog uitdrogen.

Meer plassen, dan uitdrogen

Dan zijn er nog de suikerpatiënten. ,,Ja, die zijn gebaat bij een heel regelmatig ritme. Zodra iets in hun lichaam ontregeld raakt, raakt ook de suiker van slag. Dan gaan ze meer plassen, en kunnen zo uitdrogen. Bij deze patiënten is ook het zenuwstelsel aangetast, waardoor in hun lichaam alles minder goed werkt. Als mensen zweten, verwijden de huidvaten zich zodat de hitte uit hun lijf kan. Maar de suikerziekte tast de huidzenuwen aan, dus dat gaat niet goed lukken. Meer drinken dus.”

Verder hebben veel ouderen last van obstipatie en krijgen daarvoor laxeermiddelen. ,,Dan wordt de ontlasting te dun, en gaat er meer vocht uit, dus ook zij moeten goed vocht innemen. En eventueel in overleg met de arts de laxeermiddelen tijdelijk stoppen of minderen.”

Wie suf wordt drinkt minder

De laatste risicogroep zijn mensen met dementie, gedrags- of slaapproblemen. ,,Die gebruiken vaak kalmerende middelen. Daar word je suf van. Dat is ook een van de verschijnselen bij uitdroging. Dus is het goed als mantelzorgers opletten of hun naaste suffer wordt dan anders. Bij sufheid gaan mensen nog minder drinken, en dan is de negatieve spiraal wel ingezet. Bij uitdroging blijft er te weinig vocht in de bloedvaten. Dat leidt tot vermoeidheid en duizeligheid bij het overeind komen. Daardoor vallen zij makkelijker, met alle gevolgen van dien, een gebroken heup bijvoorbeeld.”