Wat een verschil: van extreme wateroverlast in juni 2021 naar laagterecord dit jaar

Afvalfoete­laars

Het is ruim 30 graden buiten en ik zit, met mijn zoon naast mij, puffend in de auto. Ik sta in de rij voor de milieustraat. In mijn kofferbak liggen twintig vuilniszakken vol afval te ruften. Een aanzienlijk aantal ontheemde vliegen adopteert om toerbeurt mijn bezwete armen in hun zoektocht naar houvast.

15 juli