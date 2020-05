Wat hebben we geleerd van de Q-koorts?

We leven hier in 'klein China'. Zo omschreef voormalig huisarts Alfons Olde Loohuis de situatie in Oost-Brabant onlangs in deze krant. Een situatie waarbij heel veel mensen samenleven met heel veel vee. Dat zo'n situatie nare gevolgen kan hebben weet Olde Loohuis maar al te goed. Als huisarts in Herpen was hij de eerste die de Q-koortsuitbraak in Nederland signaleerde.