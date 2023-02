Wat houdt jullie nu écht bezig? Vertel het op ons nieuwe platform: ‘We willen weer een band met de lezer krijgen’

Wat houdt jullie, lezers, nu écht bezig? Die vraag proberen we beantwoord te krijgen op een gloednieuw deel op de site, waar de lezer een podium krijgt. Met aan het roer, John Lazaroms (57), de lezersredacteur van alle regiotitels van het Algemeen Dagblad. ,,We moeten weer een band krijgen met onze lezer.”

,,Wij staan dagelijks op voor al die mensen die onze verhalen lezen, maar we weten eigenlijk niet zo heel goed meer wat hen beweegt, waarvan ze ’s nachts wakker liggen, wát ze met ons willen delen, hun lief en leed. En wat ze belangrijk vinden”, trapt Lazaroms af. Een heel nieuw platform, speciaal voor lezers, bij de regioredacties in het Algemeen Dagblad is daarom ‘hard nodig’. ,,We hebben een beetje het contact verloren met onze lezer.”

Natuurlijk, dit is deels te 'wijten’ aan het feit dat mensen tegenwoordig op véél meer podia hun mening (al dan niet anoniem) kunnen uiten. Onder meer op sociale media als Twitter, Facebook, en iets mindere mate Instagram. Daardoor is het AD al veel meer een informatiezender geworden, en veel minder een ontvanger, constateert hij. ,,Maar door coronatijd is de lezer verder van ons verwijderd geraakt. Onder meer omdat wij al onze redactiekantoren (nagenoeg) dicht gooiden en thuis gingen werken. Hierdoor waren we lastiger telefonisch bereikbaar en ook fysiek. Al konden lezers ons nog wel per e-mail bereiken, maar niet iedereen wist ons te vinden.”

Quote Vaak delen mensen wel hun leed met ons, maar we zijn bijvoor­beeld ook benieuwd naar leuke, vrolijke verhalen John Lazaroms, lezersredacteur van AD Regio

Terwijl dit juist zo belangrijk is, weet John Lazaroms. Hij gaat vanaf nu de uitdaging aan om te proberen die band met de lezer weer te versterken. ,,Ik ben al heel mijn carrière een regiojournalist. Dat is ruim dertig jaar. De laatste jaren was ik nieuwschef van de redacties AD De Dordtenaar en AD Rivierenland. En ik merk al lange tijd dat het contact met de lezer minder wordt. Zeker voor de regio-edities van AD is dat een groot gemis. Je bent geworteld in die regio. En je hebt een redactie, die weliswaar ook voelhoorns heeft in de maatschappij, in de samenleving. Alleen die redactie bestaat niet uit honderden mensen, maar uit een veel kleiner team. En dat team hoort en ziet niet álles. Je wil dat de lezers betrokken zijn bij hun krant en hun site en dat er verhalen worden gemaakt die zij willen lezen."

De tekst gaat door na de foto.

Volledig scherm John Lazaroms: ‘Het is de bedoeling dat we respectvol met elkaar omgaan.’ © Joost Hoving

Daarom is er nu een nieuw platform gecreëerd, dat heet: ‘Van de lezer’. ,,Een apart onderdeel op de website, waar alles op komt wat lezers met ons willen delen. Vaak delen mensen wel hun leed met ons, we schrijven over wat ze meemaken als ze ernstig ziek zijn, als ze geld op willen halen voor iets, maar we zijn bijvoorbeeld ook benieuwd naar leuke, vrolijke verhalen. Ouders die zestig jaar getrouwd zijn, een foto van een mooie zonsopkomst, van de sneeuwpop van je (klein)kind, iemand die een medaille heeft gewonnen en in het zonnetje verdiend te worden gezet.”

Daarnaast wordt de lezer sinds kort extra opgeroepen te reageren onder verhalen. ,,We willen ze de gelegenheid geven hun brief in te sturen, hun stem te laten horen over allerlei onderwerpen.” En is er een wekelijks terugkerende rubriek genaamd ‘De Kwestie’. Waarin een stelling wordt geponeerd, waar lezers op kunnen reageren. ,,Om mensen mee te laten denken, praten over datgene wat hen bezighoudt. Het gaat vaak om dingen die ‘om de hoek’ gebeuren.”

‘Niet zomaar wat roepen’

Het verschil tussen reageren op sociale media, versus reageren op de website van AD, is dat de reacties gemodereerd worden. En dat wordt geëist dat bij de ingezonden brieven mensen hun naam en woonplaats vermelden. ,,Deze brieven zijn controleerbaar en zo voorkomen we dat we een anonieme beerput faciliteren, waarin iedereen zomaar wat kan roepen. De reacties mogen bovendien niet racistisch zijn, beledigend of bedreigend. Het is de bedoeling dat we respectvol met elkaar omgaan.”

Een speciale pagina voor de lezer. Maar vooral van de lezer. Voor u dus. Vanaf deze week starten alle titels van AD Regio met een aparte sectie op onze sites waar lezers alles vinden dat door andere lezers is aangedragen. Of dat nu gaat om foto’s van bijzondere momenten, een jubilerende collega of een bedrijf of instelling waar iets bijzonders is gepresteerd. Op ‘Van de Lezer’ moet door en voor de lezer een bloemlezing komen van allerlei zaken die u als lezer bezighouden. Speciaal voor dit doel hebben de regiotitels van het AD sinds begin van dit jaar hun eigen lezersredacteur, John Lazaroms. Maar wat voor bijdragen komen er dan op deze pagina ‘Van de Lezer’? In elk geval komen hier alle artikelen te staan waaraan lezers hebben bijgedragen. Alle regionale titels van het AD hebben sinds begin dit jaar elke week een kwestie over een regionaal onderwerp dat onze lezers aan het hart gaat. Met hun reacties en bijdragen worden daar elke week artikelen over gemaakt. Daarnaast worden vanaf nu ook alle lezersbrieven en opiniërende artikelen van onze lezers op ‘Van de Lezer’ geplaatst. Dit is niet alleen van belang om lezers op de hoogte te houden van wat hun regiogenoten bezighoudt. Het zorgt ook tot een uitwisseling van meningen tussen lezers onderling. Maar daarnaast zullen we dus ook eigen bijdragen van lezers plaatsen. Iedereen mag via het mailadres van de lezersredacteur John Lazaroms hiervoor tekst en/of foto’s aanleveren.

Lezers kunnen reageren onder De Kwesties, via de mailadressen onder de belangrijkste verhalen en als ze zelf leuke dingen te melden hebben via het mailadres van de lezersredacteur (john.lazaroms@ad.nl).