Wat is wijsheid in Gestel? Een of twee opstelstroken bij protestants kerkje?

SINT-MICHIELSGESTEL - Ze hebben in Sint-Michielsgestel nog even de tijd om er een ei over te leggen. Hoe ligt de kruising van het Petrus Dondersplein met de Schijndelseweg erbij als het centrumplan zijn voltooiing nadert? Met twee opstelstroken? Een voor linksaf en een voor rechtsaf? Of gewoon maar eentje?

De bouw van de appartementengebouwen Dommelstaete en Brenthof staan er, net als Hof van Overkerk. En tegenover de Hema is ook al het ‘hoekblok’ gebouwd. Wat rest zijn nu de grote stappen bij het Petrus Dondersplein en Adrianusplein: de bouw van de Raadskamer met appartementen en commerciële ruimten en natuurlijk de Groene Villa nog, in de bocht van het Adrianustracé. De Raad van State buigt zich nog over de Raadskamer.

Een opstelstrook

Achter het bouwen aan moet op de openbare ruimte vanaf De Dommel tot aan het Adrianusplein een facelift krijgen. En daarbij hoort ook de aanpak van de Nieuwstraat/Petrus Dondersplein/Schijndelseweg. In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanpak. En dat zou betekenen dat er straks in het nieuwe ontwerp van de weg nog maar een opstelstrook voor het autoverkeer komt bij de kruising.

Quote Veel meer gekozen voor stimuleren van fietsver­keer Ambtenaar , Sint-Michielsgestel

,,We hebben een goede onderbouwing waarom we dat zo willen. En daarbij is niet gekozen voor een goede doorstroming van het autoverkeer. Maar veel meer voor het stimuleren van het fietsgebruik in het gebied rond het hart van het centrum. Minder autoverkeer en meer veiligheid voor de Nieuwstraat", zo meldt een verkeersambtenaar aan de politieke partij CDA, die hier grote vraagtekens bij zette.

Het CDA kwam onlangs terug op de discussie rond het schrappen van de twee opstelstroken, eentje linksaf naar de Schijndelseweg en de brandweerkazerne en eentje rechtsaf naar de brug over de Dommel en SCG’18. ,,Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald", vond raadslid Kirk den Otter. ,,In het verleden is ook al eens de situatie zo geweest dat er maar een rijbaan was. Toen stonden de rijen auto's vaak tot aan het Spijt te wachten voor de kruising. En omdat het grote investeringen vergt om verkeerssituaties aan te pakken, willen we dat graag heroverwegen.”

Nog eens kijken naar verkeer

In zijn antwoord vertelt de verkeersambtenaar dat niet veel eerder dan in het jaar 2026 de kruising aan bod komt voor een verkeers-facelift in het hart van Sint-Michielsgestel. ,,Tegen die tijd kijken we met de best beschikbare inzichten toch nog een keer naar de verkeersafwikkeling hier. En dan zouden we kunnen beslissen of we al dan niet de voorsorteerstrook weghalen of niet.”

Met andere woorden: ,,We zetten alle voor- en nadelen voor 2026 nog eens op een rijtje. Maar er leeft ook de wens, en zo is het ontwerp ook gemaakt, om de stroom auto's in het centrumgebied te beperken en het zo aantrekkelijker te maken voor fietsers.”

Volledig scherm Stuk tussen Dommelstaete (links) en Brenthof (rechts) moet nog bestrating en straatmeubilair krijgen. © Domien van der Meijden

Zeer binnenkort beginnen er werkzaamheden nabij de fietsbrug en wandelbrug tussen de Meander en het centrum. Het definitieve fietspad langs De Dommel wordt dan aangelegd en het nieuwe straatwerk en straatmeubilair van het gebied tussen de gebouwen Brenthof en Dommelstaete wordt dan ter hand genomen. Daar is het nu nog een rommeltje. Wandelaars en fietsers moeten hier door het zand dat nog vol ligt met oude straatstenen en stukken trottoir.



