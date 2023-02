Wat je moet je weten over carnaval in alle plaatsen rond Steenbergen

GEMEENTE STEENBERGEN - We hebben er een heel jaar op moeten wachten, maar het is eindelijk zover. Carnaval barst los in Steenbergen, Welberg, De Heen, Dinteloord, Kruisland en Nieuw-Vossemeer. In dit artikel lees je alles over de leut in 2023.

Hoe zit het ook alweer met de plaatsnamen?

De stad Steenbergen heet tijdens carnaval Strienestad. Het nabijliggende dorpje De Heen heet Strienedurpke en Welberg is Raldal. In Dinteloord is de suikerbiet inspiratie geweest voor de carnavalsplaatsnaam Peeloofdurp. Nieuw-Vossemeer heet 't Vosse-ol en Kruisland wordt omgedoopt tot Pompedurp.

Wat zijn de motto's?

Steenbergen en De Heen: Komt da zien

Nieuw-Vossemeer: Wa d’un spektaokel!

Dinteloord: We pakkûh uit

Kruisland: We kunne gaon

Wat moet ik dit jaar weten over de prinsen en het gevolg?

In Steenbergen zwaait prins Strienius V voor de elfde en laatste keer met de scepter. In Kruisland zwaaien Prins Jürgen en zijn gevolg af. In Dinteloord is naast de prins een nieuw personage toegevoegd: Sûûkertàànte Kaat. In Nieuw-Vossemeer zijn nar Imke en boer Joene er voor het laatst.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Prins Siem van Peeloofdurp krijgt in het nieuwe carnavalsseizoen hulp van de zoete verschijning Sûûkertàànte Kaat (Erica Willemse). © Pix4profs/Iman Fase

Wat betaal ik voor een biertje in de binnenstad?

In Steenbergen krijg je voor 30 euro 11 bonnen. Dat is dus 2,73 euro voor per pilsje.

Wanneer zijn de grote optochten?

In De Heen was de optocht afgelopen weekend al.

Zondag 19 februari : de Grote Optocht van Kruisland start 13.30 uur bij Koch. In Welberg vertrekt de optocht om 14.41 uur vanaf plein nabij de Vaert om 14.41 uur.

Maandag 20 februari : d'n grote optocht van Peeloofdurp start om 14.11 uur bij het BP tankstation.

Dinsdag 21 februari : de gròòte Strienestadse optocht vertrek vanuit Touwlàànd om 13.11 uur. Om 13.41 start de optocht in Nieuw-Vossemeer op de Hogendijk.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De optocht in De Heen was afgelopen weekend al. Op de foto: BC Vor Mekaor uit Steenbergen. © Pix4Profs / Jan Stads

Wat is er nog meer te doen?

Vrijdag 17 februari

11.00 uur: Schooloptocht Merijntje en sleuteloverdracht aan Prins Peer I van ’t Vosse-ol (Nieuw-Vossemeer)

12:41 uur: Schooloptocht Petrus en Paulusschool in Dinteloord.

13.45 uur: Schooloptocht Zonnebergschool sleuteloverdracht aan Prins Jurgen van Pompedurp (Kruisland)

Zaterdag 18 februari

13.45 uur: Kinderoptocht Strienestad (Steenbergen) met sleuteloverdracht aan Prins Strienius V door burgemeester Ruud Van den Belt

14.00 uur: kindermiddag in Siemburg met surprise party voor Prins Jurgen en het Gevolg.

15.44 uur: Eerste editie van 't Vosse-Ols Dictee in de Vossenburcht in Nieuw-Vossemeer

Zondag 19 februari

11.11 uur: Karnavalsmis in de Gummaruskerk in Steenbergen

Maandag 20 februari

14.49 uur: Spel op de Mart op de Markt in Steenbergen

23.11 uur: gròòte Strienestads ’aoveplein meziekfestijn op de Kaai in Steenbergen.

Dinsdag 21 februari

19.11 uur: Lichtstoet, vertrek vanaf de Mart in Steenbergen

19.11 uur: lompejonnen optocht met neerhalen van de vlag in Dinteloord

20.00 uur: Pompverbranding op de Markt in Kruisland

23.11 uur: Verbranding van de heks en afsluiting carnaval ’t Vosse-ol met sleutelteruggave door Prins Peer aan wethouder Remery