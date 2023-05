Wat lekker! Hier in Bergen op Zoom scoor je deze week een gratis donut

Na 55 jaar nog geen sleet op Oijens muziek­korps Dios: ‘Dat is ook onze wens: een feest voor alle leeftijden’

OIJEN- Nee, dat kon niet, vonden ze halverwege de jaren zestig in Oijen, een carnavalsoptocht zonder een eigen muziekkorps. Drie jaar later liep er een heuse drumfanfare mee in de optocht, een muziekvereniging die afgelopen weekend haar elfde lustrum vierde.