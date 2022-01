Wat nou als pa niet bij laatste afscheid van ma kan zijn doordat-ie in quarantaine zit? ‘Pas die wet aan’

Was de Heistraat in Helmond eerder ‘niet pluis’, inmiddels is het volgens burgemees­ter Blanksma een parel

HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma had haar boodschap misschien niet zo mooi verpakt, maar hij heeft wel wat losgemaakt. ,,Alles wat ik heb gezegd over de Heistraat is uit pure passie voor die straat. Het is een van de parels van Helmond en die verdient aandacht.”

2 januari