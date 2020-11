Wat weet jij van Black Friday? Doe de quiz!

Nieuwsover­zicht | Wijken op slot door vuurwerk­over­last - Vrachtauto met varkens gekanteld

25 november Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan Breda en Tilburg. Hij sprak met patiënten, verpleegkundigen en zorgbestuurders over de gevolgen van de crisis en over mogelijke oplossingen. En een zeer onfortuinlijk moment voor een veetransporteur in Den Bosch. Hij kantelde met zijn vrachtwagen, waardoor tientallen varkens aan de wandel gingen en in een woonwijk terechtkwamen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.