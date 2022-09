Waterbedrijven waarschuwen voor watercrisis: zes vragen over dreigend drinkwatertekort in Brabant

Nieuwsover­zicht | Laurie hoorde het pistool­schot dat haar vriend doodde - horrorrit in trein voor vrouw

Een ware bonnenregen in een straat in Den Bosch. In korte tijd werd daar voor een half miljoen aan bekeuringen uitgedeeld. Verder gooit Essent de tarieven omhoog en vond er een zwaar ongeluk plaats in Veldhoven. In Sint Willebrord werd de gevel van een huis kapotgereden. Laurie schrijft over het verlies van haar doodgeschoten vriend. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

22 september