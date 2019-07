Waterbuffels hebben het prima naar hun zin bij Werkendam, ook met deze temperaturen

Tempera­tuur in Gil­ze-Rij­en naar 39,2 graden, record van 1944 verpulverd, in Eindhoven 39,1 graden

24 juli GILZE-RIJEN - Nog nooit was het in Nederland zo warm als vandaag in Gilze-Rijen. Woensdagmiddag vlak voor 15.00 uur brak die plaats het hitterecord, dat sinds de zomer van 1944 op naam stond van Warnsveld bij Zutphen, waar het toen 38,6 graden werd. Er werd in Gilze-Rijen 38,8 graden gemeten. Dat meldt Weerplaza. Rond 16.00 uur was de temperatuur opgelopen tot 39,2 graden. In Eindhoven was het rond die tijd 39,1 graden.