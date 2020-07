Waterschap draait kraan naar aantal beken in oosten van Brabant dicht

DEN BOSCH - Waterschap Aa en Maas stopt deze week met de wateraanvoer naar een aantal beken in het oosten van de provincie Brabant. Dat is volgens het schap nodig omdat er door de ernstige droogte niet meer genoeg water is om alle beken van een stroompje te voorzien.

Het waterschap kan een aantal beken in oostelijk Brabant water geven vanuit de Maas. Ondanks de regen van de afgelopen weken is het inmiddels zo droog dat er niet meer genoeg water te verdelen valt, aldus het schap. Overigens staan de meeste sloten en beken in het gebied van Aa en Maas al een poosje droog. Deze waterlopen zijn helemaal afhankelijk van regenwater.

Drie beken in de omgeving van Gemert en Overloon krijgen als eerste geen water meer. Ze zullen dan droogvallen. Het schap inventariseert deze week of er bijzondere vissen in het water zitten. Als dat zo is probeert het schap de vissen te verhuizen. Met de hengelsportfederatie is afgesproken dat vrijwilligers die klus op zich nemen als het niet om waardevolle soorten gaat.

Waarschijnlijk moet het schap deze zomer meer beken laten droogvallen. Om een keuze te maken bekijkt het schap bij elke beek wat de ecologische waarde is, of de waterloop van belang is voor het beschermde Peelgebied, hoe de waterkwaliteit is en of er kapitaalsintensieve teelten in de buurt zijn die afhankelijk zijn van het water. De belangrijkste beken krijgen het langste water uit de Maas.