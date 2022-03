Waterschap waarschuwt: door de extreme droogte nu al sproeiverbod op komst

Een seizoen vol kermispret staat voor de deur: deze Brabantse kermissen mag je sowieso niet missen

Na twee zomers vol afgelastingen, anderhalve meter-looproutes en andere belemmeringen, lijkt het er nu toch écht op dat we weer een volledig kermisseizoen gaan krijgen. Goed nieuws voor alle ondernemers in de branche natuurlijk. En voor de kermisliefhebber. Maar omdat vrijwel iedere stad en elk dorp of gehucht in Brabant wel een eigen kermis heeft, is kiezen soms lastig.

25 maart