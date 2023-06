Waterscouting Mafeking verhuist toch niet naar de overkant: ‘Nieuwe plannen met Bergsche Battery’

Rapport: veilig­heids­maat­re­ge­len in PI in Vught zijn buitenspo­rig

VUGHT - De onlangs aangescherpte veiligheidsmaatregelen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught zijn buitensporig. Dat staat in een rapport van het anti-foltercomité (CPT) van de Raad van Europa. Het gaat bijvoorbeeld om het routinematig moeten dragen van handboeien.