Waterstof is dure en inefficiënte oplossing

Van de lezerWekelijks krijgt onze redactie meerdere lezersbrieven binnen. Hieronder een selectie van de in de afgelopen week ingestuurde lezersbrieven. Deze week over waterstof, waterpomp, column van Eus, Mark Rutte en de melkstaking

Volledig scherm Ingebruikname eerste waterstoftankstation van Breda in 2022 door wethouder Daan Quaars en Adwin Martens. © Pix4Profs/René Schotanus

In het artikel Waterstof kan boost aan Brabantse economie geven van 18 februari, worden ook personenauto’s en het verwarmen van huizen genoemd. Zoals vermeld kost de productie van (groene) waterstof heel veel elektriciteit. Als waterstof gebruikt wordt om een auto aan te drijven gaat er als gevolg van elektrolyse, het op 200 bar druk brengen en vervolgens het weer omzetten van waterstof in elektriciteit 70 procent verloren. Een accu van een elektrische auto geeft slechts 10 procent verlies. Het verwarmen van huizen met een warmtepomp is zelfs zeven keer zuiniger dan de elektriciteit om te zetten in waterstof.

Vijf keer duurder

Naast het gebruik van elektriciteit zijn de apparaten om door elektrolyse waterstof te maken ook erg duur. De waterstoffabriek van Shell die 1 miljard euro gaat kosten heeft een vermogen van 200 megawatt. Voor datzelfde bedrag heb je al voor 200 megawatt offshore windturbines. Deze draaien omgerekend voor 50 procent op vol vermogen. Als er op slechts 10 procent van de tijd een overschot aan wind- en zonnestroom is, draaien de elektrolysers dus 10 procent van de tijd. Dezelfde investering en vijf keer minder bedrijfsuren houdt dus in, dat waterstof al vijf keer duurder zal zijn dan de energie die rechtstreeks door windturbines geleverd wordt.

Niets groens aan

Maar die dure elektrolysers staan niet stil als er geen overschot is aan groene stroom. Ze draaien gewoon door als de elektriciteit uit gascentrales komt. Er is dus niets groen aan. De minst inefficiënte toepassing is vervanging van de huidige, door het kraken van aardgas geproduceerde, waterstof voor de kunstmestproductie e.d., inclusief het vervangen van het cokesproces bij Hoogovens/Tata Steel. Het aantal daartoe benodigde offshore windturbines zal er echter de eerste 15 jaar niet staan.

Leon Nelen, Kruisland

Warmtepomp minder milieuvriendelijk

Warmtepomp slechter voor het milieu dan eerder werd gedacht volgens nieuwste berekeningen staat in de krant van 21 februari. Ze zouden zo belastend zijn dat deze onder het bouwbesluit vallen. Met een noodingreep heeft de NMD (Nationale Milieudatabase) in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een tijdelijk verrekenfactor ingevoerd.

Worden de regels aangepast?

Hoe is dat uit te leggen aan de burger en vooral de boeren en bedrijven die volgens de nieuwste milieuregels te veel stikstof uitstoten? Hier worden gewoon de regels aangepast in plaats van de warmtepompen voor de boeren in de stallen. Hoeveel milieumaatregelen zijn er waarvan bij nader inzien de uitstoot meer is dan wordt aangegeven? Worden dan de regels aangepast?

Als het zo gaat voor de boeren en bedrijven maar ook de burger, dan hoef je alleen de regels maar aan te passen om overal aan te voldoen.

Ad Horrevoets, Made

Ranzig luchtje

Geweldige column van Eus in de krant van afgelopen zaterdag over de toeslagenaffaire, Groningen en verder. Het moet duidelijk zijn, dat deze precedenten zijn geschapen door de coalities van de laatste 14 jaar. Daarmee heeft de VVD het grootste aandeel van polarisatie zich op de hals gehaald. Niet erg wonderlijk omdat ze zich altijd zeer pragmatisch (zie opmerking Edith Schippers over de belastingverlaging) opstellen. Na zo’n lange tijd zou je toch moeten denken, dat hier een heel ranzig luchtje aan zit.

Dat Eus nu stelt dat iedere VVD-kiezer het blijkbaar eens is met deze schokkende manier van regeren, zegt inderdaad heel veel over degenen, die hier blijkbaar geen moeite mee hebben. Naar mijn mening mogen zij zich daarom ook niet kunnen beroepen op: Ich habe es nicht gewusst.

S. Bierhuizen, Breda

Mark Rutte niet als docent

Het rapport over Groningen is het zoveelste bewijs van de incompetentie van Rutte c.s. en het onvermogen van hem om op een fatsoenlijke manier met grote groepen mensen in de samenleving om te gaan. De mentale en materiële schade die aangebracht is, is enorm. Voor veel mensen is hun leven onherstelbaar beschadigd.

Kinderen in kwetsbare periode

Rutte heeft in een interview aangegeven dat hij, als hij uit de politiek verdwijnt, graag het onderwijs in wil. Hij geeft nu al een aantal uren les op een middelbare school. Eerlijk gezegd begrijp ik daar niets van. Want je vertrouwt de zorg van kinderen die zich in een zeer kwetsbare periode van hun leven bevinden toch niet aan hem toe?

Ik zou de leiding van alle scholen waar hij solliciteert dringend willen adviseren deze man niet als docent aan te nemen.

Jan van Steenhoven, Oosterhout

Volledig scherm Beschilderde melkbus. © Herman Hamer

Melkstaking 1943

Er wordt gesproken over Mijnstaking of Meistaking 1943. Er was tegelijkertijd ook verzet tegen de Duitsers in april/mei 1943 vanuit de boeren in Nederland. Zij kieperden melkbussen met melk in de sloten. In Friesland staat een monument van deze Melkstaking.

Als straf voor de boeren in de dorpen werden hun voorzitter en secretaris opgepakt en een week naar kamp Vught gebracht. Een van hen was onze vader Toon Hendrikx, secretaris NCB in Etten-Leur. Hij vertelde hierover. Hij werd precies twee dagen voor de bruiloft van zijn twee zussen opgepakt in mei 1943.

Met potlood geschreven

Vijftien jaar geleden, tijdens het opruimen van zijn huis, kwamen we een klein boekje tegen met regels voor soldaten. En dat terwijl hij nooit in dienst is geweest. Achterin had hij met potlood elke dag wat opgeschreven. Enkele regels over wie er klappen kregen en dat er weinig te eten was.

Een van de zussen heeft dat boekje naar kamp Vught gestuurd.

Rentia Krijnen-Hendrikx, Etten-Leur

