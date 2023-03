WDS’19 is trots op Oranje-doelman Verbruggen: ‘Bart kende in de jeugd geen enkele angst’

Basis­school Fonkel breidt uit, maar niet alle Dungense kinderen gaan terug naar kindcen­trum

DEN DUNGEN - Basisschool Fonkel in Den Dungen gaat uitbreiden, maar zal nooit meer het kindcentrum zijn wat het was. Er worden in de toekomst meer kinderen in de kinder- en buitenschoolse opvang verwacht en daar is ook na de uitbreiding geen plaats voor.