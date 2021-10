We plakken kantoren en scholen weer vol met coronaregels en pijlen: drukte bij stickerbedrijven

Rockfans hunkeren naar ontmoeting in Klokgebouw: ‘Deze muziek is zoveel meer dan herrie alleen’

EINDHOVEN - Het mag er dan boos of agressief uitzien, ‘hardcore punk’ is juist een vredelievende aangelegenheid, weet Martijn van den Heuvel, organisator van Europa’s grootste indoor hardcorefestijn Revolution Calling, zaterdag 30 oktober in het Klokgebouw. ,,Iedereen hunkert ernaar om elkaar weer te zien.”

27 oktober