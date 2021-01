We stonden vorig jaar in grote Brabantse steden gemiddeld ruim een dag minder in de file

Als de coronacrisis het afgelopen jaar iets positiefs heeft gebracht, is het dat we in Brabant massaal minder in de file stonden dan het jaar ervoor. Wat opvalt is dat het afgelopen juli daarentegen een stuk drukker op de grote Brabantse wegen was dan in juli 2019.

Dat blijkt uit gegevens van navigatiebedrijf TomTom. Zij onderzocht de verkeersdrukte in 416 steden in 57 verschillende landen.

Uit de cijfers blijkt dat in Eindhoven, Breda en Den Bosch de drukste dag van het jaar in januari viel. In Tilburg was dat in februari, donderdag de dertiende om precies te zijn. Over het algemeen was het in Eindhoven en Den Bosch in januari het drukst op de weg. In Breda was dat in juli en in Tilburg in september het geval.

Versoepelde coronamaatregelen

In alle grote Brabantse plaatsen stond er in april de minste file. Vermoedelijk omdat Nederland toen in een slimme lockdown zat. De drukte in juli is mogelijk te verklaren doordat de coronamaatregelen in de zomer wat waren versoepeld en Nederlanders massaal last-minute op vakantie gingen in binnen- en buitenland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

TomTom zegt zelf over de wereldwijde cijfers: ‘De COVID-19-pandemie heeft de manier waarop we leven, werken en bewegen ingrijpend veranderd. Vergrendelingen, werken op afstand en andere bewegingsbeperkingen hebben de bewegingspatronen veranderd en de verkeerscongestie (opstoppingen/files, red.) in de meeste steden verminderd.’ Het bedrijf is van mening dat corona het verkeer blijvend kan veranderen.

Voor veel Brabanders zou die vermindering van auto's op de weg goed nieuws betekenen. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat we in en rond grote Brabantse steden gemiddeld meer dan een dag minder in de file stonden dan in 2019. In Eindhoven en Den Bosch was dat gemiddeld 1 dag en 13 uur korter, in Breda 1 dag en 4 uur en in Tilburg was het 20 uur (zie grafiek).