Week lang geen treinen tussen Den Bosch en Boxtel door gravende dassen, en mogelijk zelfs langer

UpdateBOXTEL/DEN BOSCH - Tussen Den Bosch en Boxtel rijden in ieder geval tot en met volgende week maandag geen treinen. Het spoor kan daar namelijk verzakken, omdat dassen er een burcht onder hebben gebouwd. De spoorbaan en de ondergrond moeten worden hersteld, maar het is nog allerminst zeker of die klus in één week geklaard is.

Eerder dacht de NS dat de problemen rond 18.00 uur verholpen zouden zijn, maar dat is verschoven naar volgende week dinsdag. Dan zouden de treinen vanaf 02.00 uur weer kunnen rijden. Treinen tussen Eindhoven en Tilburg rijden voorlopig wel door. Er rijden stopbussen tussen Boxtel, Vught en Den Bosch. ,,Maar eigenlijk weten we nog niet hoe lang dit gaat duren”, verklaart Aldert Baas van ProRail.

De woordvoerder geeft aan dat het vooral belangrijk is dat reizigers nu weten dat ze voor de komende week naar alternatief vervoer moeten zoeken: ,,Voor we iets kunnen herstellen, moeten de dassen vertrekken. We moeten wachten op een vergunning van het bevoegde gezag voordat we ze weg mogen lokken. Het is nog erg onzeker hoe lang dat gaat duren.”

Spoor kan verzakken

Bij het bouwen van de burcht onder het spoor hebben de dassen het traject bij Esch ondergraven. ,,Daardoor kan het spoor verzakken en is de veiligheid van treinverkeer niet langer te garanderen. Zeer ingrijpend voor reizigers en vervoerders, maar het kan niet anders. We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer te kunnen rijden”, was een vroege reactie van ProRail.

Lees verder onder de foto: treinen laten rijden geen optie

Volledig scherm Reizigers die vanuit Eindhoven naar Den Bosch moeten, kunnen gebruikmaken van stopbussen. Zeker een week lang rijden er vanaf Boxtel geen treinen. Andere treinen hebben vertraging. © Fotopersburo Bert Jansen / Bert Jansen

De treinen in de tussentijd laten rijden, tot de dassen weg zijn, is volgens woordvoerder Baas echter geen optie. ,,Dan kan de grond onder het spoor ieder moment inzakken. En wat er dan gebeurt als er een trein overheen rijdt, wil je niet weten.”

Dassen bouwen burcht

ProRail weet nog niet wanneer herstelwerken kunnen plaatsvinden. ,,De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag. De dassenburchten waren bij ProRail al langer bekend en er was al een vereiste procedure gestart voor herstel. De laatste dagen bleek uit inspectie dat dassen opeens veel actiever waren gaan graven met directe gevolgen voor de veiligheid van het spoor.”

In Friesland is ook al geen treinverkeer mogelijk door dassen. Dat is bij het spoor bij Molkwerum. ,,ProRail werkt daar aan een vergunning om de dassen uit het spoor en in een nieuw aangelegde kunstburcht te krijgen. De komende tijd staat in het teken van spoedoverleg met bevoegde instanties en deskundigen. Het is daarom op dit moment nog niet duidelijk wanneer het herstel plaats zal vinden.”

‘Dieren vaker risico voor treinreizigers’

Dieren vormen sowieso vaker een veiligheidsrisico voor treinreizigers, meldde spoorbeheerder ProRail vrijdag. Naast dassen kunnen ook bevers een spoor ondergraven. Ook zien ooievaars de bovenleiding van het spoor meer dan eens als een mooie plek om te nestelen.

Volledig scherm Reizigers richting Den Bosch staan vast op het station van Eindhoven en moeten in een stopbus stappen om op hun plaats van bestemming te komen. © Fotopersburo Bert Jansen / Bert Jansen