Weekcijfers RIVM: opnieuw minder besmettingen corona in Brabant

Opnieuw testten er in een week tijd minder mensen in Brabant positief op het coronavirus. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Tussen 21 en 28 december werden in totaal 11753 mensen nieuwe besmettingen gemeld. Dat waren er een week eerder zo'n tweeduizend meer.

In de regio Midden- en West-Brabant testten de afgelopen week (tussen 21 en 28 december) 5235 mensen positief. Dat waren er in Brabant-Noord 2824 en in Brabant-Zuidoost 3694. Daarmee daalt het aantal positieve besmettingen in alle drie de Brabantse regio's.

In Midden- en West-Brabant testten in de week ervoor namelijk nog 6244 mensen positief. In Brabant-Noord ging het om 3350 nieuwe besmettingen en in Brabant-Zuidoost om 4108 besmettingen.

Landelijk

De omikronvariant van het coronavirus is dominant geworden in Nederland. Dat betekent dat het bij meer dan de helft van alle vastgestelde besmettingen om die virusversie gaat. De deltavariant is verdrongen naar de tweede plaats.

In totaal kregen in Nederland vorige week ruim 84.000 mensen te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Vooral twintigers lopen momenteel het coronavirus op. In de afgelopen week testten 15.514 mensen uit die leeftijdsgroep positief. Dat is bijna een kwart meer dan een week eerder.

