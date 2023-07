Weekend staat voor de deur: 5 x dit kun je in Breda doen

Anja Das, klein van stuk maar groots in daden

Anja Das-Hermans (57) stond afgelopen 1 juni nog op de top van de Alpe d’Huez. Nadat bij de Wintelrese in 2015 borstkanker was geconstateerd, zette ze zich vol overgave in voor Alpe d’HuZes om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. Maandag 17 juli is ze thuis overleden.