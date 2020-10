Wéér anti-covid-bekladding, dit keer voor huis verpleegkundige: ‘Voelt als klap in je gezicht’

Nieuwsover­zicht | Justitie luisterde mee naar voorberei­ding schietpar­tij­en - Familie ernstig bezorgd om vermiste Celine (15)

26 oktober Het aantal geregistreerde coronabesmettingen ligt opnieuw boven de tienduizend. Ook in Brabant is een forse stijging zichtbaar in de cijfers, alhoewel de oorzaak van die grote stijging nog niet bekend is. De familie van Celine (15) uit Berghem maakt zich ernstige zorgen over haar verdwijning. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.