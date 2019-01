Weer Brabanders opgepakt voor beramen aanslag op oud-officier Greetje Bos

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Breda. De mannen worden formeel verdacht van het treffen van voorbereidingshandelingen voor de liquidatie van de oud-officier.

De nieuwe aanhoudingen zijn opmerkelijk omdat het erop leek dat het rechercheonderzoek naar de liquidatieplannen vorig jaar was beëindigd. In 2017 werd oprichter Klaas Otto van No Surrender al aangehouden als hoofdverdachte. Hij zou opdracht hebben gegeven om de officier ‘iets aan te doen’. Uiteindelijk seponeerde het OM zijn zaak omdat er onvoldoende bewijs voor de verdenking werd gevonden. Ook een voormalig clublid, dat zou zijn benaderd voor de uitvoering, ging vrijuit.

Nieuwe ontwikkelingen

Of de twee nieuwe verdachten zijn opgepakt in de oude zaak of dat er sprake is van een nieuwe of hernieuwde dreiging, wil het OM in Breda niet zeggen. Het is hoe dan ook duidelijk dat de politie blijft jagen op criminelen die Bos iets zouden willen aandoen. Politie en OM benadrukten vorig jaar ook dat de zaak meteen zou worden opgepakt bij nieuwe ontwikkelingen. ,,Die zijn er”, is wat woordvoerster Martine Pilaar van het OM in Breda erover kwijt wil.

Voormalig crimefighter Greetje Bos trok lange tijd (mede) de kar bij de strafvervolging van No Surrender-oprichter Klaas Otto uit Bergen op Zoom, inmiddels veroordeeld tot zes jaar cel. Ze vertrok vorig jaar bij het OM, nog voor het eindproces tegen Otto, en is sindsdien wethouder voor de VVD in Breda. De bestuurder krijgt voor zover bekend nog altijd politiebeveiliging.

Stomverbaasd

De advocaten van de twee nieuwe verdachten zeggen dat hun cliënten stellig ontkennen. Volgens raadsman Marcel Heuvelmans van de Steenbergse verdachte lijkt het ‘geen sterke zaak’: ,,Mijn cliënt weet van niks. Als het verwijt zo sterk is, waarom laat de politie hem dan na een paar uur weer gaan?” Raadsman Alfons Bals van de Klundertse verdachte denkt er net zo over: ,,Mijn cliënt was stomverbaasd toen hij hoorde waar het over ging.”

Barowetta

De Klundertse verdachte is volgens bronnen in de motorclubwereld oud-lid van No Surrender. Hij zou nu betrokken zijn bij een motorclub uit Klundert. De gemeente gemeente Moerdijk maakte deze week bekend dat ze in Klundert het honk van die club heeft gesloten omdat het gebruik in strijd zou zijn met het bestemmingsplan. In een mail aan deze krant zegt iemand van de club desgevraagd dat ,,wij daar helemaal geen clubhuis hebben.” Na de sluiting verscheen op de Facebook-pagina van de club het commentaar: 'Wij gaan niet opzij’.

De politie in West-Brabant zegt de club te ‘monitoren in het kader van de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs’, zoals Satudarah, Hells Angels en No Surrender. ,,Leden zijn mogelijk te linken aan zware vormen van criminaliteit", aldus woordvoerster Mireille Aalders van de politie Zeeland-West-Brabant.

Mortiergranaten

De verdachte uit de gemeente Steenbergen werd vorig jaar in mei ook opgepakt door de politie. Agenten vonden toen in Welberg een opslag van hem met zware explosieven, mortiergranaten, munitie voor zware automatische wapens en clubspullen van No Surrender. De man was volgens de politie lid van deze club.