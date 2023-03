Weer een kerk plat voor appartementen: nu de Laurentius in Rosmalen

De Matthäus Passion uitvoeren op de plek van oorsprong: ‘Je maakt dit maar eens in je leven mee’

HEUSDEN/DEN BOSCH – Vocaal Ensemble Markant en kamerorkest Concerto Brabant uit Den Bosch voeren het komend weekend de Matthäus Passion uit in Leipzig. In de kerk waar dit grootse oratorium voor het eerst werd vertolkt. Geen last van zenuwen, zeggen ze dapper.