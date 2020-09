Weer hoofdrol voor Johan van Laarhoven, nu in tv-documentaire

VIDEO Kunstwerk Destroy My Face afgebroken na ophef: ‘QUOTE UIT VIDEO’

17 september Na een petitie en enorme verontwaardiging online is het kunstwerk Destroy My Face in Breda afgebroken. Dat gebeurde nadat geldschieters van de skatehal hadden gedreigd de steun in te trekken. Destroy My Face is onderdeel van fotoproject BredaPhoto. Er zijn inmiddels petities voor en tegen verwijdering van het kunstwerk, waarvan maker Erik Kessels juist zegt dat het een discussie op gang moet brengen over het maakbare schoonheidsideaal. Die discussie komt er nu niet.