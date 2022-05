Weer meer coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

De piek van half maart, toen 373 mensen met corona in het ziekenhuis lagen, is nog ver weg. Maar toch kruipt de lijngrafiek voor opnames weer voorzichtig omhoog. Op 12 mei stond de teller op 78 covid-patiënten, vijf dagen later zijn dat er 106. Van hen ligt bijna de helft in ziekenhuizen in het zuidoosten van de provincie: 52 mensen. In veiligheidsregio Brabant-Noord gaat het beter, met in totaal 11 opnames.