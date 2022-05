Weer vandalisme in het Aldendrielpark, voor de zoveelste keer

Nieuwsover­zicht | Buurt is ronkende Har­ley-Davidson’s zat - Kapot gebit na ruzie om zonnebril

Op de dag na Koningsdag blijkt dat een jongeman in Uden flink is toegetakeld. In Sint-Oedenrode raakten vijf personen gewond bij een auto-ongeluk en een Eindhovens bedrijf trekt zich terug uit Rusland. In Den Dungen is een belangrijke brug dicht voor groot onderhoud. Verder zijn Feyenoord-PSV en AZ-Ajax van tijdstip verwisseld en is een Bossche buurt de overlast van motoren spuugzat. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

