Weergoden gaan los: regen, windhozen en bliksem in Brabant

Dat lijkt op zijn plaats, want op sommige plaatsen staan de straten volledig blank. Zoals in de Kempen, maar ook in Valkenswaard en Waalre. In Eindhoven is het erg donker en regent het hard. Ook bliksemt het zo nu en dan.

Net als in Valkenswaard en Waalre: daar valt de regen met bakken uit de lucht. Op de Markt in Eindhoven lopen obers met een paraplu rond. In Stratum en op Strijp-S zorgt een wolkbreuk er voor dat de straten blank staan. Dat in tegenstelling tot Breda, waar enkel wat druppels vallen. Ook in Helmond regent het hard, net als in Geldrop en Deurne. In dat dorp was het donderdag ook al raak.