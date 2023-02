Weersverwachting carnavalszaterdag: zachte temperaturen, maar stevige wind

Volgens Weeronline wordt het zaterdag tussen de 10 en 12 graden. Het is bewolkt en voornamelijk 's ochtends kan het hier en daar gaan regenen. 's Middags is het in Brabant overwegend droog, maar in Den Bosch is aan het eind van de middag kans op motregen. Hetzelfde geldt in Breda en Eindhoven. ,,Het zullen losse en lichte buien zijn die plaatselijk kunnen vallen", zei Berend van Straaten van Weeronline. ,,Het zal niet onafgebroken regenen of heel hard regenen.” Nachtelijke feestvierders hoeven in de nacht van zaterdag op zondag niet veel kou te lijden: ‘s nachts ligt de temperatuur rond de 9 graden in het zuiden.