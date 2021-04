Weersverwachting Koningsdag steeds beter: zonnig en droog

Met sneltest naar het Noordbra­bants Museum, dat loopt niet storm: ‘We hebben er als museum niet zo veel aan’

19 april DEN BOSCH - Het is Nationale Museumweek maar slechts enkele musea zijn een paar dagen open. Het Noordbrabants Museum in Den Bosch is een van de zeventien musea waar geteste bezoekers welkom zijn. Storm loopt het nog niet.