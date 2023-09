Weerzien met Ravensteinse vrachtwagen uit jaren vijftig: ‘De onze zag er net zo uit’

13 duizend mensen bij uitverkoch­te filmconcer­ten PhilZuid: ‘Met Beethoven krijgen we dit niet voor elkaar’

DEN BOSCH - Liefst 13 duizend mensen kwamen afgelopen weekend in de Brabanthallen in Den Bosch en Ahoy in Rotterdam af op de live-uitvoering van de soundtrack van ‘Fellowship of the Ring’, het eerste deel van de trilogie ‘Lord of the Rings’.