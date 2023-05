Weet jij het? Dit vieren we met Hemelvaart

Met QuizWe hebben een extra dag vrij of zelfs een lang weekend en gaan er daarom massaal op uit. Maar wat vieren we nou eigenlijk met Hemelvaart? Het zijn er maar weinig die dat weten. Hemelvaartsdag is onderdeel van de paascyclus. We leggen het dag per dag voor je uit.