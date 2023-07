Weg productiebos, hallo natuurbos. Maar wat betekent dat voor de lanen in Sparrenrijk?

BOXTEL - Ooit was het een productiebos, maar die tijd is voorbij. Sparrenrijk in Boxtel moet een natuurbos worden, en daarin is geen plaats meer voor de Amerikaanse eiken langs een van de lanen in het bos. Voer voor discussie, onder meer bij de Boxtelse Bomenbrigade.