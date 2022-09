Weinig bussen in Brabant door stakingen: ‘Situatie streekvervoer is heel dringend’

BRABANT - Het streekvervoer in heel het land rijdt vrijdag nauwelijks vanwege een staking. Volgens een inschatting van FNV-bestuurder Marijn van der Gaag gaat het om zo’n 70 procent van de dienstregelingen. Ook Brabantse reizigers hebben last van de staking.

Al in de ochtend was het opvallend rustig bij de bushaltes op Eindhoven Airport. De hele dag rijden er een stuk minder bussen van en naar de luchthaven.

Ook op andere plekken in Brabant zijn veel bussen uitgevallen. Zo kondigde vakbond FNV kondigde een 24-uurs staking aan op de Hermes-stallingen in Eindhoven, Helmond, Reusel en Valkenswaard. Ook in het westen van Brabant rijden er weinig bussen.

„We proberen zoveel mogelijk de normale dienstregeling te rijden. Pas op het laatste moment zal duidelijk zijn of er ritten uitvallen door de staking. Als dat het geval is, dan wordt dat zo snel mogelijk verwerkt in de diverse digitale reisplanners en apps”, zo meldt Arriva.

FNV-leden staken om de lonen omhoog te krijgen. Ook wil de bond dat er meer personeel bijkomt en dat de werkdruk minder wordt. ,,Deze landelijke staking is bittere noodzaak. Voor hun eigen werkomstandigheden, maar ook voor de toekomst van het openbaar vervoer”, zei bestuurder Van der Gaag van FNV eerder deze week.

Niet al het personeel staakt. Door vakbond CNV is een nieuwe cao getekend, die tot eind dit jaar loopt. Maar de FNV was niet tevreden over het loonbod en andere voorwaarden en is daarom met de stakingen gestart. ,,De staking is heel vervelend voor de reiziger, maar de situatie in het streekvervoer is heel dringend. Anders heeft de bereikbaarheid van de regio in de toekomst er fors onder te leiden.”

Met de fiets naar NAC Breda

Door de stakingen in het streekvervoer wordt het voor voetbalsupporters vrijdag lastig om naar wedstrijden te reizen. Hermes laat weten dat het nog onduidelijk is hoeveel bussen er rijden in aanloop naar FC Eindhoven tegen Roda JC Kerkrade. Daarom adviseert het vervoersbedrijf om met een alternatieve vervoerswijze richting het Jan Louwers Stadion te komen.

De gemeente Breda plaatste vrijdagochtend al extra fietsenstallingen bij het NAC-stadion. Naar verwachting zullen er meer mensen op de fiets naar de wedstrijd tegen Jong Utrecht komen dan normaal. De gemeente ziet het plaatsen van de fietsenstalling als ‘een goede test’ en wil ‘het fietsparkeren rondom de wedstrijden van NAC beter in beeld krijgen’.

Vervoerders roepen reizigers op kort van tevoren de reisplanners te checken.

